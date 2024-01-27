روسيا: إحباط 3 هجمات للجيش الأوكراني في جنوب دونيتسك

قال المتحدث باسم مجموعة القتال الشرقية الروسية، ألكسندر جوردييف، إن وحدات مجموعة القتال صدت ثلاث هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.

وأضاف جوردييف: "تواصل وحدات المجموعة القتالية الشرقية أداء المهام القتالية في اتجاه جنوب دونيتسك، وأحبطت هجوما واحدا في منطقة نوفوميخيلوفكا وهجومين بالقرب من روفنوبول".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابع العسكري الروسي "تم الاشتباك في نقاط تمركز مؤقتة ومعاقل ومناطق تمركز القوات التابعة للواء الهجوم الجوي رقم 79 ولواء الدفاع الإقليمي رقم 116 التابع للجيش الأوكراني في محيط كونستانتينوفكا ونوفوميخيلوفكا، وبلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني أكثر من 120 جنديا، ومركبات ووحدات مدفعية".