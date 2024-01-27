عامل يقتل جاره طعنا بسكين بسبب خلافات في الدقهلية

أنهى عامل بقرية هلا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية حياة جاره طعنًا بسكين بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لخلافات بسبب الجيرة، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من مستشفى كفر شكر بالقليوبية بوصول "مصطفى.ع.غ"، 27 عاما، عامل ومقيم قرية هلا دائرة المركز على إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليمنى "ادعاء تعدي من آخرين".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة المقدم رامي أبو شتية، رئيس المباحث، إلى المستشفى وبسؤال شقيقه "محمد"، 25 عاما، عامل حاصل على بكالوريوس تربية ومقيم بذات القرية اتهم "كريم.م.غ"، 20 عاما، عامل ومقيم بذات القرية بالتعدي على شقيقه بالضرب بآلة حادة "سكين"، وإحداث إصابته التي أودت بحياته حال تواجدهما بالقرية محل إقامتهما لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر من ضبط المتهم، بمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.