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السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري الهندي "إعصار -2"

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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انطلقت فعاليات التدريب المشترك المصرى الهندى "إعصار -2" بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات مع القوات الخاصة الهندية، والذى يستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.
ويتضمن التدريب تنفيذ عددًا من الأنشطة التدريبية البارزة لتبادل الخبرات والمهارات بين العناصر المشاركة من الجانبين.
يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة.

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التدريب المشترك فعاليات التدريب المشترك القوات الخاصة