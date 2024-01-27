10 نصائح للحفاظ على الجسم من التقلبات الجوية.. تعرف عليها

في فصل الشتاء تزداد التقلبات الجوية، ويرتفع الإصابة بالأمراض الموسمية ويكون انتقال العدوى سريع وسهل التأثير، وذلك نظرا لتقارب الأشخاص بوسائل المواصلات العامة وغلق النوافذ.

وكشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز عن 10 نصائح مهمة للوقاية من التقلبات الجوية أو التعرض للعدوى.



1- الكمامة مصدر مهم لحماية الجهاز التنفسي من العدوى، حيث تعمل على وقف التعرض للميكروبات أو الجراثيم لوصولها للأنف.

2- الحفاظ علي الملابس المبللة بعيد عن يراعي عند نشر الملابس في ظل التغيرات الجوية الحفاظ عليها بعيدا حتي لا تلتقط الميكروبات والأتربة التي يحملها الهواء.



3- ارتداء ملابس مناسبة للطقس الخارجي فنوعية الملابس تحمي من الإصابة بالعدوى، إذ في ظل البرودة لا يحمينا من التعرض للمرض الملابس القطنية، لا بد من ارتداء ملابس ثقيلة في ظل التقلبات الجوية حتى لا يتعرض الجهاز التنفسي للأمراض.



4- قسط كافي من النوم، حيث يجب أن يحصل الانسان علي 8ساعات يوميا ، لان النوم يرفع كفاءة المناعة في الجسم وبالتالي يستطيع مقاومة الفيروسات والاجسام المضادة .



5- شرب الماء باستمرار يوميا في الشتاء يعد نقص الماء داخل الجسم أمر خطير ويعرضه للجفاف حيث يعمل علي تقليل النفايات الضارة فلابد من شرب من 5الي 8أكواب يوميا حيث يتكون جسم الانسان على نسبة 60 % من الماء.

6- يجب التخلص من الجراثيم والميكروبات علي الجسم بالاستحمام بالاضافه الي ضرورة غسل اليدين بالصابون قبل الطعام وبعده



7- تناول الفواكه والخضروات الموسمية، فأكل الفاكهة والخضارفي الشتاء يعزز المناعة ويحافظ علي الصحة العامة ويمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية.



8- ممارسة الرياضة، فرياضة المشي أو الأنشطة البدنية تعمل علي تقوية خلايا الجسم من خطر الأمراض، وتنشيط الأجهزة الحيوية، مما يقوي من الجهاز المناعي، وبالتالي تكون فرصة لحماية الجسم من التقلبات الجوية.



9- فتح التوافذ وتطهير المكان يجب تهوية المكان بفتح النوافذ يوميا مما يقلل من انتشار الميكروبات، وخاصة في الساعات الأولى من صباح اليوم ، حيث تعمل أشعة الشمس علي تطهير كل الهواء الملوث في المكان.



10- تنظيف الاسطح دائما فالأسطح التي تتعرض للمس من قبل الأشخاص بشكل مختلف مثل الأسطح المعرضة للمس من قبل أفارد المنزل أو في مكان العمل، يجب تتطهيرها بمواد مطهره فعالة كل فترة قبل البدء في العمل عليها ، حتى نتجنب انتشار المرض في ظل التقلبات الجوية.