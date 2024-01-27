وزير التموين: منذ عام 1984 لم تنشأ صوامع بالموانئ إلا خلال عهد السيسي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إنه منذ عام 1984 لم يجرى إنشاء أي صوامع للحبوب بالموانئ المصرية إلا في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وزير التموين: منذ عام 1984 لم يتم إنشاء صوامع بالموانئ إلا في عهد الرئيس السيسي

وأكد وزير التموين، خلال تفقده واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد التي قاربت على الانتهاء، أن الصومعة تقام وفق أحدث النظم العالمية والأولى من نوعها في مصر منذ عام 1984، وسيجرى الانتهاء من أعمال إنشاء الصومعة منتصف يوليو المقبل لبدء التشغيل التجريبي لها.

وتقام صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد بتكلفة تبلغ 520 مليون جنيه، منها 13.2 مليون يورو قرض من صندوق أوبك لتنمية الدولية "أوفيد"، والباقي تمويلات ذاتية من الشركة العامة للصوامع بقيمة 276 مليون جنيه، وتضم 8 خلايا بطاقة 100 ألف طن.