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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختطاف طفلين بأكتوبر والشرطة تحررهما فى الغربية

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة إختطاف طفلين بالجيزة وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (مالك محل طيور ، وبائعة متجولة، مقيمان بدائرة القسم) بقيام (أحد الأشخاص، مقيم بذات المنطقة) بخطف كلاً من (نجل الأول - كريمة شقيقة الثانية) حال لهوهما أمام منزلهما ولاذ بالهرب ، وذلك على إثر وجود خلافات مالية بين المتهم والمُبلغان ، وأضافا بقيامه بالإتصال بهما هاتفياً وطلب مبلغ مالى نظير إعادة الطفلين .

وبالفحص تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بإرتكابها بالإشتراك مع زوجته "عرفياً" وإحتجازهم للطفلين بإحدى الشقق بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طنطا، بمنزل خاص بشقيق الثانية وبرفقتهما الطفلين المجنى عليهما، وقرر الأول بإستدراجه الطفلين من أمام مسكنهما وخطفهما وإحتجازهما بمكان ضبطهما لمساومة أهليتهما على النحو المشار إليه وإتفاقه مع (الثانية وشقيقها) على إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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