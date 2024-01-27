كيف تؤثر الأمطار والطقس على حالتك النفسية؟

في فصل الشتاء وتقلبات الطقس البارد وسقوط الأمطار، يتساءل الكثير من الأشخاص هل يمكن للأمطار أن تغير من الحالة النفسية أو المزاجية للإنسان؟

وبحسب الدراسات والأبحاث أن سقوط الأمطار أو العواصف وبرودة الجو تعدل من حالتنا النفسية والمزاجية بأكثر من طريقة، مثل الشعور النوم والاكتئاب وذلك نظرا لأسباب هرمونية نفسية.

في هذا التقرير نتعرف على تأثير الأمطار على حالتنا النفسية لأن الطبيعي أن سطوع الشمس هو الذي يساعدنا على النشاط والحيوية في الصباح الباكر. وينظم هرمون يسمى السيروتونين والذي يرتبط بتحسين المزاج والمساعدة على الشعور بالهدوء والسعادة.

وعند الغيوم يستمر الجسم في إنتاج الميلاتونين الذي يجعلنا نشعر بالكسل والنوم، وأعراض الاكتئاب الموسمى.

وبالرغم من ذلك يري الكثير من الأشخاص أن الأمطار بمثابة مهدئ وعلاج طوال فترة نزولها وذلك بسبب الشبورة وتساقط قطرات المطر.

وصوت الرعد بمثابة ضوضاء بيضاء تعمل على الاسترخاء والنوم للأشخاص الذين هم في حالة اضطراب ذهني.

الأمطار قد تسبب القلق وتؤدي إلى اضطراب ما بعد الصدمة أثناء الرياح والرعد، يمكن أن يغير من المزاج ويؤدي الي الخوف والقلق والشعور بالوحدة، والسماء الملبدة بالغيوم يمكن أن تؤدي إلى نقص فيتامين د الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاكتئاب.

يمكن أن تعني البقاء منعزلا فى المنزل والقيود الاجتماعية مما قد يؤدي إلى الشعور بالوحدة.

والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لمرض الاكتئاب أكثر عرضة لنوبات الاكتئاب فى الشتاء.