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السبت 27 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الجامع الأزهر يعلن عن موعد المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة محفظ قرآن كريم بشمال سيناء

الجامع الأزهر يعلن
الجامع الأزهر يعلن عن موعد المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة مح
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أعلن الجامع الأزهر عن موعد المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة محفظ قرآن كريم بالرواق الأزهري بشمال سيناء، وبخصوص اختبارات المحفظين بالرواق الأزهري بمحافظة شمال سيناء؛ فقد تحدد موعد الاختبار يوم الاثنين، والثلاثاء، الموافق ٢٩ و٣٠ من يناير في تمام الساعة 10 صباحا، وذلك وفق الكشوف المعلنة والمحدد بها الموعد.

وأعلن الجامع الأزهر، أن مقر الاختبار بمبنى إدارة بئر العبد الأزهرية الجديد بحى الغزلان بمدينة بئر العبد.

كما أعلن عن شروط دخول لجنة الاختبار والتي تضمنت  إحضار صورة البطاقة الشخصية مدون بها محل الإقامة (شمال سيناء)+ صورة المؤهل الأزهري الحاصل عليه.

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