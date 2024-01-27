صور.. البرد والأمطار تضاعف معاناة النازحين الفلسطينيين في المخيمات

أفادت صور حديثة نشرها مدنيون ومنصات إعلامية فلسطينية، اليوم، تظهر حجم المعاناة التي يتعرض لها النازحون في الخيام في شمال وجنوب قطاع غزة، إثر موجات البرد الشديدة وهطول الأمطار بكثافة على ساكني تلك المخيمات الذين لا يحميهم من البرد سوى مفارش بلاستيكية وقطنية ضعيفة تتخللها الرياح ومنصوبة فوق برك من المياه الطينية وفراش مبلل بالكامل بالمياه.

كذلك وتُشير صور الأقمار الاصطناعية والرادار إلى دخول الجبهة الهوائية الباردة والماطرة السواحل الوسطى والجنوبية (بما فيها قطاع غزة)، وانتشرت الأمطار كذلك نحو وسط الضفة وأجزاء من جنوبها (حتى بيت لحم) بحيث يُتوقع قريبًا وخاصة مع هذه الليلة أن تَعم مُختلف محافظات الوطن، لتستمر تأثيرات المنخفض الجوي.

وقد غمرت مياه السيول التي تجمّعت جراء تساقط الأمطار خلال الأيام الأخيرة، ملاجئ كثيرة غير مجهزة ومكتظة بالنازحين، واجتاحت المياه الخيام.

فيما اقتلعت الرياح أخرى، كما حملت السيول بقايا النفايات المتراكمة، وتشكل تلك العوامل ظروفًا مناسبة لانتشار الحشرات والفئران، وتفشي الأمراض والأوبئة، بحسب تحذيرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

يذكر أنه منذ مُنتصف الليلة الماضية وحتى فجر اليوم هَطلت الأمطار بغزارة فوق أجزاء واسعة من قطاع غزة وأدت لحدوث أضرار كبيرة في خيام النازحين، الأمطار متوفقة خلال هذه الساعات في جنوب الضفة وقطاع غزة، لكن اعتبارًا من بعد الظهر والعصر سَتعبر البلاد جبهة جديدة لتعاود الأمطار انتشارها مع مساء اليوم وخلال اليومين المُقبلين نحو مختلف المناطق الفلسطينية وحتى شمال النقب، شاملة بذلك مختلف مناطق قطاع غزة.

وبحسب الراصدين للتنبؤات الجوية، فإن فلسطين تتأثر حاليًا بمنخفض جوي جديد مصحوب بكتلة هوائية أكثر برودة، وتهطل الأمطار فوق معظم المناطق في قطاع غزة، تكون غزيرة ومترافقة بالرعد وهبات الرياح القارسة، وذلك حتى مساء غدًا الأحد.

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