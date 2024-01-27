بالفيديو..خبير سياحي: مطار مرسى علم يستقبل 91 رحلة خلال الأسبوع الجاري

قال أبو الحجاج العماري الخبير السياحي، إن مصر تستقبل آلاف السياح من الدول الأوربية إلى مطارات الغردقة ومرسى علم، حيث نستقبل في اليوم الواحد حوالي 30 رحلة سياحية.

وأضاف "العماري" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن البحر الأحمر يمثل حوالي 5 مليون سائح من السياحة المصرية التي وصلنا إليها في عام 2023 والمقدرة ب14 مليون سائح، وأبرز السائحين إلى البحر الأحمر هو السائح الألماني وفي مرسي علم يمثل نسبة 50% من السائحين المتواجدين.

وكشف الخبير السياحي أن مطار مرسي علم يستقبل خلال هذا الأسبوع الجاري 91 رحلة سياحية، وكذلك مطار الغردقة، وأن هناك توقعات بارتفاع معدلات الرحلات الوافدة من دول إيطاليا وألمانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.