ads
السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

'الصحة": إجراء فحص لـ 1.3 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ مليون و332 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتي انطلقت 26 من شهر فبراير الماضي، تحت شعار «100 مليون صحة».

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار مليون و197 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ (QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:
‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

100 مليون صحة أعلنت وزارة الصحة والسكان التواصل الاجتماعي فيسبوك الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المقبلين على الزواج فحص المقبلين على الزواج للمقبلين على الزواج مبادرة فحص المقبلين على الزواج مبادرة رئيس الجمهورية وزارة الصحة والسكان وسائل التواصل الاجتماعي