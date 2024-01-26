تعرف على الجهاز المعاون لحسام حسن في فيوتشر وموعد المران الأول

أعلن نادي فيوتشر رسميا التعاقد مع حسام حسن لتولي تدريب فريق الكرة الأول بالنادي، وذلك بعد فسخ العقد بالتراضي مع المدرب البرتغالي ريكاردو فورمورسينيو ومنحه جميع مستحقاته المتأخرة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لفيوتشر كالتالي: حسام حسن المدير الفني - إبراهيم حسن مدير الكرة - طارق سليمان مدرب عام - شريف خليل مدرب مساعد - سعفان الصغير مدرب للحراس، - وليد بدر مدير شؤون اللاعبين، ومحمد عنان طبيب الفريق.

ومن المقرر أن يقود حسام حسن أول تدريباته مع الفريق غدًا السبت، على أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور المران الأول لحسام وإبراهيم حسن مع الفريق .