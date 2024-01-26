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السبت 27 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أهالي كفر الشوبك بالقليوبية ينظمون رحلة لمعرض الكتاب (صور)

أهالي الشوبك
أهالي الشوبك
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نظم أهالي قرية كفر الشوبك مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية رحلة شارك فيها 1300  من الأهالي والشباب والطلاب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة .

وقال الدكتور كمال سالم منظم ومنسق الرحلة وأمين الصندوق بجمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر الشوبك، الجهة المنظمة للرحلة السنوية، أن الرحلة يتم تنظيمها للعام الرابع على التوالي، حيث بدأت 
2021 بأتوبيسين بعدد 100 مشترك لتصل هذا العام إلى 31 أتوبيس بعدد 1300 مشترك.

أضاف سالم، أن مشهد طوابير الشباب والأهالي والطلاب أثناء الخروج إلى رحلة معرض القاهرة الدولي للكتاب كان مهيبًا مشيرًا الى أن اشتراك الرحلة كان رمزي بقيمة 50 جنيه فقط شاملة الأتوبيس والانتقالات ووجبة افطار خفيفة وكان الدخول مجانا بالتنسيق مع الهيئه العامه للكتاب.

أشار الى أن الجمعية فازت بالمركز الأول في مسابقة المشروع الوطني للقراءة فرع المؤسسة التنويرية هذا العام مما كان حافزا لزيادة عدد المشاركين في الرحلة هذا العام.

وأكد سالم، أن الرحلة تلقي استحسانًا كبيرًا من المشاركين، حيث تعتبر من أكبر الرحلات التي تجمع أبناء القرية تزامنًا مع إجازة نصف العام.

أهالي الشوبك

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المشروع الوطني للقراءة شبين القناطر بمحافظة القليوبية محافظة القليوبية مركز شبين القناطر مسابقة المشروع الوطني للقراءة