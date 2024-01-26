ستة شهداء في قصف إسرائيلي لدير البلح وانقطاع الكهرباء عن مستشفى ناصر

استشهد ستة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، مساء الجمعة، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة، وأصيب في القصف العشرات من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.

ويأتي القصف الإسرائيلي على دير البلح في وقت أعلنت فيه إدارة مجمع ناصر الطبي انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المجمع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود والقصف المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال في محيط المستشفى، إلى جانب محاصرته.

وتسبب انقطاع الكهرباء عن مجمع ناصر الطبي في انقطاع خدمات الرعاية الصحية عن الآلاف من المرضى والمصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

كما أجبر الاحتلال الإسرائيلي آلاف المواطنين على النزوح مجددا من مجمع ناصر الطبي، بعد محاصرته بالدبابات، التي استهدفت النازحين والصحفيين بالرصاص خلال نزوحهم.

ووصل إلى المستشفيات منذ، صباح اليوم، 18 شهيدا و83 جريحا من خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس.

وأفادت الجمعية، بأن الشظايا تطايرات إلى داخل المستشفى، مشيرةً إلى أن طواقمها تعجز عن الوصول إلى المصابين.

وقصف الاحتلال جباليا البلد ومحيط الدوار الغربي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

يشار إلى أن حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى أكثر من 26 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 64500 جريح.