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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مجلس التعاون: قرار محكمة العدل الدولية يؤكد جرائم إسرائيل في غزة

جاسم البديوي
جاسم البديوي
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أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم ضد إسرائيل.

وقال البديوي في بيان له، إن القرار يؤكد على جرائم إسرائيل الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشاد البديوي بتوثيق المحكمة الدقيق لتلك الجرائم، مشيرا إلى قرار المحكمة الاستمرار في متابعة هذه القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلًا في ضوء امتثال إسرائيل لقرار المحكمة.

وقال البديوي إن قرار محكمة العدل الدولية جاء متوافقًا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء، خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والذي خالفته إسرائيل من خلال استهدافها للمواقع المدنية والمستشفيات مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين العزل بقطاع غزة.

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