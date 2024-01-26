وول ستريت جورنال: أمريكا حذرت إيران قبل هجوم داعش مطلع يناير

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة حذرت إيران «سرًا» من أن تنظيم داعش يستعد لتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي أدى في وقت سابق من الشهر الجاري إلى مقتل أكثر من ٨٠ إيرانيًا في تفجيرين انتحاريين منسقين.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين، قولهم إن التنبيه السري جاء بعدما حصلت الولايات المتحدة على معلومات استخبارية تفيد بأن فرع داعش في أفغانستان، المعروف باسم داعش-كيه، كان يخطط لمهاجمة إيران.

وأضاف المسئولون الأمريكيون، إن المعلومات التي تم نقلها إلى إيران كانت محددة بما يكفي حول الموقع وفي الوقت المناسب بما يكفي لإثبات فائدتها لطهران في إحباط الهجوم الذي وقع في ٣ يناير أو على الأقل التخفيف من عدد الضحايا.

ومع ذلك، فشلت إيران في منع التفجيرات الانتحارية في مدينة كرمان بجنوب شرق البلاد، والتي استهدفت حشدًا كان يحيي ذكرى وفاة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وقُتل سليماني في هجوم بطائرة بدون طيار في يناير ٢٠٢٠ بالقرب من مطار بغداد بأمر من الرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب.

وقال مسئول أمريكي: "قبل الهجوم الإرهابي الذي شنه داعش في ٣ يناير ٢٠٢٤، في كرمان بإيران، زودت الحكومة الأمريكية إيران بتحذير خاص بوجود تهديد إرهابي داخل الحدود الإيرانية".

واضاف "لقد اتبعت حكومة الولايات المتحدة سياسة "واجب التحذير" طويلة الأمد والتي تم تنفيذها عبر الإدارات لتحذير الحكومات من التهديدات القاتلة المحتملة، إننا نقدم هذه التحذيرات جزئيًا لأننا لا نريد أن نرى أرواحًا بريئة تُزهق في الهجمات الإرهابية.