في أول مهمة رسمية.. هيثم شعبان يقود الكرخ العراقي لدور الـ16 بالكأس

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكرخ العراقي، إلى دور الـ16 من بطولة كأس العراق، بعد تحقيق الفوز على فريق الرمادي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة.

شهدت مباراة الكرخ والرمادي الظهور الأول للمدير الفني المصري هيثم شعبان الذي وصل إلى العراق منذ يومين فقط وتولي مهمة تدريب فريق الكرخ، والترحيب به من قِبل مجلس إدارة النادي واللاعبين.

رحل هيثم شعبان عن تدريب فريق الداخلية، منذ إيام بعد أن وافق على عرض نادي الكرخ العراقي، ليخطو خطوة جديدة في مسيرته ويعمل في الدوري العراقي، بعد أن كتب لنفسه شهادة نجاح سابقة من خلال العمل في السعودية.

كان هيثم شعبان قد حقق إنجازا مع نادي سيراميكا كليوباترا، وقاد الفريق للتأهل إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه من الموسم الأول له مع الفريق.