سيدات الطائرة يهزمن كينيا في أولى مباريات تصفيات المنطقة الخامسة

حقق منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة الفوز على منتخب كينيا بنتيجة 3/1 في أولى مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للألعاب الأفريقية والتي تقام خلال الفترة ما بين 26 وحتى 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

25-19

24-26

25-19

25-23

وبذلك يحقق منتخب السيدات الفوز بالمباراة الأولى على أن تقام المباراة الثانية بين المنتخبين غدا السبت في تمام الرابعة عصرًا.

ويحتاج منتخب السيدات الفوز بمباراة الغد من أجل حسم لقب البطولة، أما في حالة فوز منتخب كينيا سيتم اللجوء لمباراة فاصلة وستقام يوم الأحد في نفس التوقيت.

وتضم قائمة منتخب السيدات كلًا من:

دعاء محمد - دانا شوقي - سهيلة وفيق - هنا تامر - مي محمود - تقى مدحت - نور إيهاب - ندى حمدي - مريم متولي - داليا مرشدي - اية خالد- ندى مرجان - ملك إسماعيل - ندى معوض - سابين عابد - سارة أمين - زينة العلمي - شهد الفقي - أيسل نديم - ندى وليد - مريم مصطفى حبيبة زعتر.