الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى 12

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا السبت مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 19 12

العاصمة الادارية 19 11

6 اكتوبر 20 11

بنهــــا 19 12

دمنهور 18 11

وادى النطرون 18 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 18 12

طنطا 17 11

دمياط 18 12

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 18 10

رفح 17 09

رأس سدر 21 11

نخل 16 03

كاترين 10 01

الطور 20 12

طابا 17 12

شرم الشيخ 22 15

الاسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 19 10

السلوم 19 11

سيوة 19 09

رأس غارب 21 12

الغردقة 22 13

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 24 15

حلايب 22 16

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 20 08

بني سويف 20 07

المنيا 20 07

أسيوط 20 06

سوهاج 21 08

قنا 21 08

الأقصر 22 09

أسوان 22 10

الوادى الجديد 22 06

أبوسمبل 22 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 26 16

المدينة 24 12

الرياض 24 11

المنامة 23 19

أبوظبى 30 20

الدوحة 27 18

الكويت 22 08

دمشق 11 02

بيروت 15 11

عمان 08 05

القدس 10 06

غزة 18 13

بغداد 19 07

مسقط 26 21

صنعاء 25 08

الخرطوم 26 14

طرابلس 21 09

تونس 20 13

الجزائر 19 11

الرباط 22 07

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 04 03-

إسطنبول 09 04

إسلام آباد 19 08

نيودلهى 20 08

جاكرتا 30 24

بكين 04 07-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 12 02

أثينا 15 07

روما 17 04

باريس 10 06

مدريد 19 06

برلين 07 01

لندن 10 05

مونتريال 02 01-

موسكو 01- 03-

نيويورك 09 05

واشنطن 14 06

نواكشوط 32 15

أديس أبابا 25 12