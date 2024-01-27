استمرار انعقاد الجمعيات العمومية العادية للشعب الهندسية بالمهندسين

عقدت الشعُب الهندسية السبعة جمعياتها العمومية العادية بالنقابة العامة للمهندسين، أمس الجمعة، لشعبة الهندسة الكيميائية والنووية في الواحدة ظهرًا بقاعة عثمان، ويستمر خلال اليوم السبت، انعقاد الجمعيات العمومية لخمس شعب هندسية وهي: الهندسة الكهربائية وتعقد جمعيتها العمومية منذ العاشرة صباحًا اليوم، بمسرح النقابة العامة، ثم الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المدنية، في الثانية عشر، بقاعة اللواء مهندس محمود مغاوري، وتليها الجمعية العمومية لشعبة الهندسة الميكانيكية في الواحدة ظهر اليوم السبت، بقاعة عثمان، وفي الثانية ظهرًا تعقد شعبة هندسة الغزل والنسيج جمعيتها العمومية في مسرح النقابة، بينما تعقد شعبة الهندسة المعمارية جمعيتها العمومية في الرابعة عصرًا بقاعة اللواء مهندس محمود مغاوري.



فيما تعقد شعبة هندسة البترول والتعدين والفلزات جمعيتها العمومية في الحادية عشر ظهر الثلاثاء المقبل 30 يناير بقاعة عثمان بالنقابة العامة



وطبقا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 يكون انعقاد الجمعية العمومية لكل شعبة صحيحًا بحضور ربع أعضاء الشعبة، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين ويتم بحضور خمسين عضوًا، فإذا لم يحضر هذا العدد من المهندسين يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، وتنعقد الجمعية العمومية بحضور 50 عضوًا بالشعبة.



ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية لكل شعبة السياسة العامة للشعبة واعتماد التقرير السنوي عن نشاط الشعبة وإنجازاتها خلال عام 2023، كما تستعرض خطة عمل الشعبة لعام 2024، وتنظر في المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.

