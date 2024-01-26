تامر فرج: مسرحية "النقطة العميا" وجبة من المتعة الفنية للمتلقي

أعرب الفنان تامر فرج، عن سعادته بمشاهدة العرض المسرحي "النقطة العميا"، وذلك بمسرح الغد في العجوزة، وسط حضور جماهيري كبير.

وأضاف فرج في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه بعد تلبية دعوة صديقه الفنان أحمد السلكاوي لمشاهدة عرض النقطة العميا، أيقن أنه تناول وجبة دسمة من الفن والجمال، والاستمتاع غير الطبيعي، الذي جعله يشعر بأصل كلمة فن، وهذا هو السبب الرئيسي لمهنة أي فنان.

وأوضح فرج، أن من أهم واجبات الفنان هو تقديم المتعة الفنية، وهذا ما فعله فناني النقطة العميا بداية من نور محمود، وأحمد السلكاوي، وأحمد عثمان وباقي أبطال العمل، وكذلك الإضاءة في حد ذاتها تعد من أبطال المسرحية، وأيضًا الديكور، والموسيقى، فكل عنصر من عناصر العرض المسرحي متجانس إلى أن يصل في النهاية لصورة فيلم سينمائي على خشبة المسرح، لذلك يدعو "فرج" الجميع لمشاهدة هذا العمل الممتع.

"النقطة العميا" من إنتاج فرقة الغد المسرحية بقيادة الفنان سامح مجاهد، التابعة للبيت الفني للمسرح، فالعرض مأخوذ عن رواية "العطب" للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات.

والعرض من بطولة الفنانين: هايدي بركات، وأحمد السلكاوي، ونور محمود، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وعمر صلاح الدين، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء نور سمير، موسيقى محمود أبو زيد، ومن إعداد وإخراج أحمد فؤاد.