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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن الجيزة يداهم أوكار الكيف ويضبط 9 تجار مخدرات

أرشيفيه
أرشيفيه
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة لضبط المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة بمختلف أنحاء القطاع أسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة.

وحققت الحملة العديد من النتائج الإيجابية والتي كان أبرزها:

ضبط مقاولان، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش.


ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش.


ضبط 3 أشخاص، مقيمون بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية وبحوزتهم كيلو جرام لمخدر الهيروين.


ضبط 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسمى شرطة "الطالبية والأهرام" وبحوزتهم  1،700 كيلو جرام لمخدر الآيس، كمية لمخدر الحشيش، عدد من الأقراص لمخدر الكيبتاجون، 3 أسلحة بيضاء مطواة".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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