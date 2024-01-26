أمن الجيزة يداهم أوكار الكيف ويضبط 9 تجار مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة لضبط المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة بمختلف أنحاء القطاع أسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة.

وحققت الحملة العديد من النتائج الإيجابية والتي كان أبرزها:

ضبط مقاولان، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش.



ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش.



ضبط 3 أشخاص، مقيمون بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية وبحوزتهم كيلو جرام لمخدر الهيروين.



ضبط 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسمى شرطة "الطالبية والأهرام" وبحوزتهم 1،700 كيلو جرام لمخدر الآيس، كمية لمخدر الحشيش، عدد من الأقراص لمخدر الكيبتاجون، 3 أسلحة بيضاء مطواة".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.