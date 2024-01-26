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الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على هارب من تنفيذ عقوبة جريمة قتل بأطفيح

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى قضية  "قتل" والمحكوم عليه فيها بالسجن 15 سنة بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

وكانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة مفادها تواجد عاطل، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية  "قتل" والمحكوم عليه فيها بالسجن 15 سنة، بدائرة المركز.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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