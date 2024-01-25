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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات خاصة للاعبي الزمالك استعدادا للقاء الرجاء بكأس دبي للتحدي

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
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خاض لاعبي الزمالك، تدريبات خاصة متنوعة على هامش مران اليوم الخميس، استعدادا لخوض لقاء الرجاء المغربي، غدا الجمعة، ضمن بطولة كأس دبي للتحدي.

وشارك اللاعبين في فقرة فنية، بالإضافة لفقرات للتدريب على الكرات العرضية وكيفية التعامل معها، والتسديد على المرمي.

ويتواجد في قائمة الزمالك بالإمارات كل من، محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد-محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر-محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي- سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

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