الذهب يصعد 50 جنيها في التعاملات المسائية

ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 50 جنيها نهاية تعاملات اليوم الخميس داخل محلات الصاغة، متضمنا معظم الأعيرة الذهبية.

سجل سعر عيار 14 الأدني قيمة حوالي 2523 جنيها للبيع و 2557 جنيها للشراء و عيار 18 نحو 3237 جنيها للبيع و3278 جنيها للشراء وأوقية الذهب 2031 دولار للبيع و 2032 دولار للشراء.

وبلغ سعر عيار 21 نحو 3775 جنيها للبيع و3825 جنيها للشراء و عيار 24 نحو 4314 جنيها للبيع 4371 جنيها للشراء والجنيه الذهب 30.2 ألف جنيه للبيع و30.6 ألف جنيه للشراء.

