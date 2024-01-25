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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منير مكرم يتلقى العزاء في والده بكنيسة مارجرجس غدا الجمعة

منير مكرم
منير مكرم
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يتلقى الفنان منير مكرم العزاء في والده غدًا الجمعة، في كنيسة مارجرجس بشبرا الخيمة.

وأعلن منير، وفاة والده بعد رحلة صراع مع المرض، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا:"توفي والدي مكرم الدوام لله".

يشار إلى أن منير مكرم تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وعمل كمساعد مخرج مسرحى متجول لتسع سنوات، ثم عمل كمخرج مساعد في بعض الأعمال التليفزيونية، حيث شارك في إخراج مسلسل "درب عسكر". 

وشارك بالتمثيل لأول مرة في مسرحية "أرزة لبنان" وحقق شهرته من برنامج "إديني عقلك" ، الذي عرض لمدة تزيد عن عشرة أعوام، ليشارك بعده بالتمثيل في مسلسل "الضوء الشارد".

منير مكرم وفاة والدة عزاء