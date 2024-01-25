منى زكي: فيلم "رحلة 404" يمس الجمهور

احتفلت النجمة منى زكي بالعرض الخاص لفيلمها "رحلة 404" في أحد سينمات منطقة الشيخ زايد.

وخلال العرض الخاص، قالت منى في تصريحات تليفزيونية: "عملت مع المخرج هاني خليفة على تكوين الشخصية واختيار ما يظهر على الشاشة من ماضيها وما يتم إخفائه، العمل يمس الجمهور في الفلسفة وراءه عن أننا بشر نخطئ ونصيب ونبحث عن الغفران ونتسائل عن مدى قبوله".

وفيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول، ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

وتدور أحداث العمل قبل أيام من سفر البطلة، منى زكي، إلى مكة لأداء فريضة الحج، تتورط غادة في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.