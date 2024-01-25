75.4 % نسبة النجاح بامتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 75.4%، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التعليم.

وأدى طلال الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثالث على التوالي، حيث بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 13 ألف و785 طالب موزعين على 69 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

وننشر خلال الدقائق المقبلة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال إدخال رقم الجلوس.