محافظة قنا: مناظرة 514 رأس ماشية في قافلة بيطرية مجانية بنقادة

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن مديرية الطب البيطرى نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لخدمة صغار المربيين وتنمية الثروة الحيوانية بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة.

وأضاف عبد الباقي أن القافلة نجحت فى علاج عدد 130 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية وعدد 117 حالة تناسلية وسونار، هذا بالإضافة إلى علاج عدد 135 حالات باطنة وتم عمل عمليات جراحية لعدد ٤ حالات، فضلا عن علاج 1000 طائر وتحصين عدد 128 بالتحصينات الغير سيادية.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، بأنه إلى جانب القافلة تم عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول اهمية التأمين على الماشية و التحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية واهمية التلقيح الصناعي.

كما أشار إلى أن المديرية مستمرة في التعاون مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ قوافل بيطرية لتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة .