اليوم.. فراعنة اليد في مواجهة تونس بنصف نهائي أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد في الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره المنتخب التونسي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية التى تحتضنها القاهرة في الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري بمحمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويسعى المنتخب المصري للفوز اليوم ومواصلة الانتصارات والاقترب من حصد اللقب الثالث على التوالي .

وسبق لمنتخب مصر الفوز بنسخة 2020 التى أقيمت بتونس إلى جانب لقب النسخة الماضية التى احتضنتها القاهرة بعد العبور من تونس في نصف النهائي أيضا.

وتأهل منتخب مصر لنصف النهائي بعد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والفوز على منتخبات غينيا والكونغو (برازافيل) والكاميرون بالإضافة إلى تخطي عقبة أنجولا في ربع النهائي.

وأكد الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر على جاهزية الفراعنة للفوز الليلة ومواصلة العروض القوية والتتويج باللقب أيضًا.