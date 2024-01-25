طقس الإسكندرية.. استمرار تساقط الأمطار وسط تجمع للسحب الكثيفة والمتخفضة

تشهد محافظة الإسكندرية أجواء باردة نهارًا مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة المحملة بالأمطار، والتي تحجب أشعة الشمس منذ الأمس، وسط انخفاض في درجات الحرارة، حيث سجلت اليوم 15 درجة مئوية، وسرعة رياح 16 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، استمرار تساقط الأمطار متفاوتة الشدة على معظم أنحاء المحافظة، ولفترات متقطعة ما بين متوسطة إلى غزيرة، حتى مساء يوم الجمعة، مع انتهاء نوة الغطاس والتي تستمر لمدة 3 أيام.

وجاء بيان الهيئة وفقا لأخر صور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد والصحراء الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن تتأثر المناطق الداخلية بسقوط الأمطار مع تقدم الوقت وساعات النهار ولكن تكون أقل حدة، والفرصة مهيأة مساء اليوم لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية يوم الإثنين الماضي وحتى انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي، استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

وأكد "نافع" استمرار تمركز أكثر من ١٨٠ سيارة ومعدة بمختلف المناطق وعمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.