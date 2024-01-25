خطوات مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء

أكد المهندس الاستشاري أحمد صلاح الشناوي وكيل شعبة الهندسة الكهربية بالنقابة العامة للمهندسين، أن انقطاع التيار الكهربي وخطة تخفيف الأحمال التي اتبعتها وزارة الكهرباء بداية من العشرة أيام الأخيرة من شهر يوليو 2023 بسبب بعض مشاكل في إمداد الغاز الطبيعي لمحطات إنتاج الكهرباء.

أشار أن انقطاع التيار الكهربي يجعلنا نفكر في ترشيد استهلاك الكهرباء وللعلم ترشيد استهلاك الكهرباء يعتبر ثقافة عامة موجودة في معظم دول العالم أولا لتقليل فاتورة الكهرباء الشهرية للمستهلك، وثانيا لتقليل كمية الطاقة الكهربية المنتجة من محطات الكهرباء التقليدية وبالتالي تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل كمية الغاز الطبيعي المستخدمة في محطات الكهرباء واستخدامه بكميات أكثر في مصانع الأسمدة والأسمنت والبتروكيماويات وأيضًا تصدير الغاز الطبيعي لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وبالتالي زيادة القيمة المضافة للغاز الطبيعي.

ولترشيد استهلاك الكهرباء يتم اتباع الخطوات التالية:

• بالنسبة للسخان الكهربائي توصيل الكهرباء قبل بداية الاستعمال بربع ساعه فقط لاغير وبعد الانتهاء من استعمال المياه الساخنة فصل التيار الكهربي عنه فورا استمرار الكهرباء موصلات للسخان الكهربي طوال اليوم استهلاك غير مبرر للطاقة الكهربية لأن المياه الساخنة بعد فترة زمنية تحتاج إلى التسخين مره اخري حتي لولم يتم استعمال المياه الساخنة فيقوم السخان الكهربي بالعمل مره أخرى وبالتالي استهلاك طاقة كهربية وهكذا على مدار اليوم مما يؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء وايضا تقليل العمر الافتراضي للسخان الكهربي.

• ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة 25 درجة مئوية لعدم عمل جهاز التكييف لفترات طويلة وبالتالي ترشيد استهلاك الطاقة الكهربية أيضا للمحافظة على الصحة العامة للأشخاص حيث أوضح الأطباء أن عمل جهاز التكييف على درجة حرارة مثل 18 و20 ضارة جدا بالجسم البشري.

• عدم استخدام المجفف في الغسالة الفول اتوماتيك والاحسن تعريض الملابس لأشعة الشمس وهذا صحيا افضل

• معايرة غلاية المياه حسب العدد المطلوب وعدم ملؤها بالكامل

• تشغيل الغسالة الكهربية بكامل حمولتها لاستهلاك الطاقة الكهربية المطلوبة مرة واحدة فقط وعدم تقسيم الملابس على مرتين أو ثلاثة

• تنظيف الثلاجة على فترات وإزالة الثلج المتراكم على جدران الثلاجة

• عدم دخول الطعام الساخن الثلاجة فورا والانتظار قليلا حتى لا تعمل الثلاجه فتره اطول

• يفضل استخدام جهاز الميكرويف عن الفرن الكهربي نظرا لقصر المدة الزمنية لتسخين الطعام وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة الكهربية

• ترتيب الأطعمة داخل الديب فريز ووضعهم بجانب بعض وعدم ترك فراغات تسمح بمرور الفريون وبالتالي زيادة فترة التشغيل

• عدم فتح باب الثلاجة مرات عديدة طوال اليوم وبالتالي تقليل الفترة الزمنية لتشغيل الثلاجة

• استخدام اللمبات الليد وإطفاء الأنوار فورا عند ترك الحجرة

• فتح النوافذ لدخول ضوء النهار لتقليل عدد اللمبات المستخدمة في الإنارة قدر المستطاع

• استخدام اللمبات مزودة بحساسات للحركة ولإنارة السلالم وهي تضئ اتوماتيكيا عند اقتراب الأشخاص وبالتالي تقليل فترة التشغيل وبالتالي تقليل استهلاك التيار الكهربي وزيادة العمر الافتراضي للمبات

ومن الأشياء المهمة جدا ويجب مراعاتها عند شراء الأجهزة الكهربية وخاصة الأجهزة الكهربية كثيفة استهلاك الكهرباء مثل السخان الكهربي أو غسالة فول أتوماتيك وأجهزة التكييف ملاحظة الورقة المثبتة على الجهاز الكهربي.

هذه الورقة تشير إلى كفاءة الجهاز ودرجة ترشيد الطاقة الكهربية وأن الجهاز معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ووزارة الصناعة ووزارة الكهرباء ويوجد عدة حروف ويفضل شراء الجهاز المشار إليه بحرف A حيث الجهاز أكثر كفائة وأقل في استهلاك الطاقة الكهربية.

الأجهزة المشار إليها بغير حرف A أقل كفائه وأكثر استهلاكا في الطاقة الكهربية.