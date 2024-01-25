اعرف شخصيتك من أصابع يدك

توضح الكثير من الأشياء شخصيتك، فهناك الكثير من الدلالات عن الرجل مثل طول أصبعه تظهر سلوكه وشخصيته خاصة عندما يتعلق الموضوع يتعلق بحياتك المهنية، وفي سياق الحديث التالي يمكنك أن تتعرف على شخصيتك من أصابعك حسبما ذكره موقع" tips".



والسر يظهر في السبابة والبنصر، حيث يمكن أن يوضح الكثير عن شخصيتك، وهذا الاختبار ينطبق على الرجال فقط لأن طول هذه الأصابع يشير إلى مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

البنصر أطول من السبابة

نحن نتكلم عن الرجال الأكثر جمالا وأفضل مظهرا هنا، حيث إنهم ساحرون ويمكنهم الانسجام مع كل الناس ومع ذلك، فهم أكثر عدوانية نوعا ما ودائما ما إلى المخاطر، وهذا يعني أن هذا الشكل من الأشخاص ما ما يحصدون أموالا أكثر من زملائه الذين لديهم إصبع بنصر أقصر كما هو بشكل "A".

البنصر أقصر من السبابة

الرجال الذين لديهم هذه الأيدي عندهم ثقة أكبر بأنفسهم ويمكن أن يكونوا متقبلين المزاج لحد ما، وهؤلاء الأشخاص يستطيعون الإنفراد بأنفسهم في كثير من الأوقات.وعندما يختص الموضوع بالحب فإنهم يكونوا أدني ثقة لأنهم ليسوا من يتخذون الخطوة الأولى والأمر ليس بأيديهم كما موضح في الصورة "B".

البنصر والسبابة متساويان في الطول

أحيانا هذا يقول ما يكفي بالفعل الرجال الذين يمتلكون هذه الأيدي هم وسطاء جيدون، ومخلصون ومحبون دائما، وأكثر هدوء ويبدو أن كل شيء يسير بسهولة، كما لو كان كل شيء اكثر ترتيب، كما موضح في الصورة "C".