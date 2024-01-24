موسكو: الاتفاق الأمني بين كييف ولندن يقوض جهود عملية السلام

أكدت يوليا جدانوفا، عضو الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من الأسلحة، أن الاتفاق الأمني الذي تم التوصل إليه بين كييف ولندن مؤخرًا "يقوض" جهود عملية السلام، وأنه "لا يترك لأوكرانيا أي مجال للمناورة للخروج من الصراع مع روسيا من خلال محادثات السلام".

وأشارت جدانوفا خلال جلسة منتدى الأمن التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الأربعاء إلى أن "واشنطن ولندن وبروكسل قد عززت دكتاتورية عدوانية نازية جديدة، تهدف إلى إلحاق هزيمة بروسيا استراتيجيا، وهذا ليس سرًا"، حسب ما أوردت وكالة "تاس" الروسية.

وفي تقديمها لوجهة نظرها، أكدت أن الاتفاقية الأمنية بين أوكرانيا والمملكة المتحدة "تظهر أنهما يتركان أوكرانيا دون أي فرصة للخروج من الصراع عبر المحادثات، مما يجعلها عرضة للمساومة في الألعاب التي يشارك فيها الأنجلوسكسونيون، وهو ما يدفع أوكرانيا نحو سياسات معادية لروسيا أكثر".

ووقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اتفاقية أمنية ثنائية في 12 يناير.

تتناول الوثيقة جوانب متعددة من التعاون الأمني بين البلدين، حيث تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب تطوير مجالات تدريب العاملين في المجال الطبي وأفراد الخدمة، كما يشمل الاتفاق التعاون في صناعة الدفاع.

وفي إطار الالتزام بالتشاور، يلزم الاتفاق المملكة المتحدة بالتشاور مع أوكرانيا في حالة نشوب صراع جديد مع روسيا، كما يلتزم بتوفير دعم طويل الأمد في مسائل الدفاع. يعكس هذا التوقيع التزام البلدين بتعزيز التعاون الأمني وتعزيز استقرار المنطقة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.

في تصعيد للتوترات الدبلوماسية، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بقيادة بلاده نحو نهاية مروعة، مشبهة إياه بـ "بارون المخدرات الكلاسيكي من أفلام الإثارة الأمريكية الذي يُبيد شعبه بشكل عشوائي".

وفي تصريحات نشرتها على قناتها في تطبيق تيليجرام اليوم، اعتبرت زاخاروفا أن زيلينسكي يلعب دورًا في فيلم إثارة أمريكي، يحمل اسم "مشروع أوكرانيا"، حيث تنتهي هذه الأفلام بمشاهد تظهر جبالًا من الكوكايين وإطلاق نار عشوائي، مصفًة إياه بأنه يلعب هذا الدور بجودة عالية، كما لو كان يحاول إثبات أنه يستحق جائزة الأوسكار.

وفي سياق متصل، أفادت التقارير بأن الجيش الأوكراني قد أسقط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيل-76، كانت تقل أسرى أوكرانيين للتبادل، ما أدى إلى مقتل العديد منهم، مما أثار تصاعدًا آخر في التوتر بين البلدين.