الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة البواسل بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الثاني والسبعين.

وقال: نضع أمامنا، اليوم ودائمًا، ما أظهره رجال الشرطة في هذه الذكرى من شجاعة، باعتباره نموذجًا للبذل والتضحية اللذين يقدمانها دائمًا لحماية الوطن، ذاكرين الدور المحوري لهذه المؤسسة الوطنية في الحفاظ على الأمن والأمان، خلال أدق اللحظات، وفي كل الأوقات.

نصلي إلى الله ليحفظ ويحمي بلدنا مصر، وينعم عليها بدوام الأمن والاستقرار.

