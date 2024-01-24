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الخميس 25 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  ، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة البواسل بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الثاني والسبعين.

وقال: نضع أمامنا، اليوم ودائمًا، ما أظهره رجال الشرطة في هذه الذكرى من شجاعة، باعتباره نموذجًا للبذل والتضحية اللذين يقدمانها دائمًا لحماية الوطن، ذاكرين الدور المحوري لهذه المؤسسة الوطنية في الحفاظ على الأمن والأمان، خلال أدق اللحظات، وفي كل الأوقات.

نصلي إلى الله ليحفظ ويحمي بلدنا مصر، وينعم عليها بدوام الأمن والاستقرار.
 

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عيد الشرطة