كأس رابطة الأندية.. سموحة يتقدم على الاتحاد السكندري 0/2 ويتأهل لربع النهائي

فاز فريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

تقدم سموحة عن طريق محمد دحدوح، في الدقيقة رقم ٣٨ من عمر الشوط الأول، ليتنهي الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف نظيف.

في الشوط الثاني، عزز سموحة التقدم، عن طريق دوكو دودو في الدقيقة رقم ٦١، ليتنهي اللقاء بفوز سموحة على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة رقم ٤، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة رقم ٦ بجدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس رابطة الأندية المحترفة .