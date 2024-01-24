إصابة مسن فى انقلاب توك توك على  طريق عزبة جعفر بالدقهلية

أصيب مسن فى العقد السابع من عمره باشتباه خلع في الكتف الأيسر جراء انقلاب دراجة نارية "توك توك" كان يستقله على طريق عزبة جعفر بمركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمى الأمديد بانقلاب توك توك على طريق عزبة جعفر التابعة للمركز ووجود مصاب .

على الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة النبوي إبراهيم موسى 63 عامًا، مقيم بعزية جعفر بمركز تمي الأمديد تبين إصابته باشتباه خلع في الكتف الأيسر.

وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.