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الخميس 25 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الرابطة.. تشكيل سموحة لمباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة

كأس رابطة الأندية
كأس رابطة الأندية ..تشكيل سموحة لمباراة الاتحاد السكندري
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الاتحاد السكندري ،والمقرر إقامته في الخامسة مساء اليوم الأربعاء ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة .

وجاء التشكيل كالآتي :
حراسة المرمى: الهاني سليمان .

خط الدفاع: 
بركات حجاج- محمود وحيد - ميدو مصطفى- شريف رضا .

خط الوسط: 
ابو بكر ليادي -لحسن دهدوه- دكوا دودو-عمرو قلاوة.

خط الهجوم:
فادي فريد - حسين فيصل .

وعلى مقاعد البدلاء: 
حسين تيمور في حراسة المرمى .
عبدالرحمن عامر-محمد سعيد مكرونه- إسلام جابر -حمدي علاء -  محمد عصام - مصطفى البدري  حسام هريدي - أحمد خالد- ايمانويل -حسام هريدي.

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