كأس رابطة الأندية.. تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة سموحة في الجولة الثالثة

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء سموحة والمقرر إقامته في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو خليل.

خط الدفاع:

سيف تقا- هشام صلاح -إسلام أبو سليمة -كريم الديب.

خط الوسط:

خالد الغندور- رجب عمران - عمر الوحش -عمرو صالح.

خط الهجوم:

فان ديرك -عبدالغني محمد.

وعلى مقاعد البدلاء:

عمر صلاح في حراسة المرمى

مصطفى ابراهيم -محمود شبانة - ناصر ناصر -فوزي الحناوي -هاني الطامي - بلال السيد -الحبيب حسن -زغلول محمد -محمود سطوحي -أدهم علاء.