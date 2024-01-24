محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة

بعث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة اليوم الأربعاء، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية.

وجاء نص البرقية: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لفخامتكم أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالعزة والتقدم والازدهار".

وأضاف: "تلك الذكرى الوطنية الخالدة التي تمثل يوماً تاريخيا ً مجيداً سجل فيه رجال الشرطة البواسل يساندهم أبناء الشعب أروع البطولات في التضحية دفاعاً عن استقلال الوطن وحريته".

وتابع: "فخامة السيد الرئيس.. إننى إذ أنتهز هذه المناسبة لأعبر لسيادتكم عن كامل اعتزازى وتقديرى لجهودكم المخلصة وعطائكم المتواصل لتحقيق التنمية الشاملة لينعم شعب مصر العزيز بحياة كريمة تحت قيادتكم الرشيدة ... حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه نعم المولى و نعم النصير".

كما بعث المحافظ، برقيات مماثلة للسيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.