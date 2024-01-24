رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ المصريين بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية جموع المصريين بمناسبة عيد الشرطة الثاني والسبعين والذكرى الثالثة عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة.

وقال رئيس الأساقفة: إن ثورة يناير تُمثل يومًا فارقًا في الذاكرة الوطنية، إذ جاءت تأكيدًا على المطالبة بالعدالة الاجتماعية وحرية الشعب وهو ما تسعى له الدولة المصرية دائمًا.

وأكد رئيس الأساقفة فى تهنئته بعيد الشرطة على تضحية رجال الشرطة البواسل بأرواحهم يوميًا من أجل إرساء الأمن والأمان فى مصر.

واختتم رئيس الأٍساقفة تهنئته قائلا: إن المصريين جميعًا يقدرون تضحيات رجال الشرطة ويقفون جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية للنهوض بالبلاد، وذلك من أجل بناء غد أفضل لأبنائها، مصليًا أن يُعيد الله هذه المناسبة على شعب مصر العظيم بالخير والأمن والاستقرار.