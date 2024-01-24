وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع رابع امتحانات الشهادة الإعدادية بالطور

واصل محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاربعاء، جولاته الميدانية لمتابعة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول يناير 2024 ، في يومها الرابع بعدد من مدارس طور سيناء، وذلك في إطار متابعته المستمرة لانضباط سير الامتحانات، ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها .

تابع عقل اللجان بمدرسة خالد بن الوليد الإعدادية ومدرسة الزهراء للتعليم الأساسي بإدارة طور سيناء.

وخلال الزيارة تفقد وكيل الوزارة لجان الامتحان، لمادة "الدراسات الاجتماعية" الفترة الأولى (٩ص :١١ ص) واطمأن وكيل الوزارة على حسن سير اللجان والالتزام بالتعليمات واللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان مع توفير سبل الراحة والهدوء في اللجان .

مشدداً على منع أجهزة المحمول باللجان ومنوهاً على غلق أبواب اللجان ومراعاة الدقة في مواقيت بدء الامتحان.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 بدأت يوم الاحد الموافق21/1/2024م وتستمر حتى الغد الخميس الموافق 25/1/2024م حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 3472 طالب وطالبة منتظمين بعدد 8 إدارات تعليمية ، وعدد 73 لجنة امتحانيه على مستوى المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفي ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء.

يشار إلى أن آلية انعقاد امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي يجرى هذا العام وفق نظام البوكليت الذي يطبق هذا العام على الصف "الثالث الإعدادي".

وهوعبارة عن كراسة للأسئلة والإجابة تشمل مختلف أنواع الأسئلة بغرض تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية، لافتًا إلى أنه تم تدريب الطلاب بهذا النظام.

وكان اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد صدق على جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بمحافظة جنوب سيناء، ووفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على مذكرة العرض محمد حامد عقل وكيل الوزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة وفق التالي:

الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) تبدأ من الأحد الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة خمسة أيام.

مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الأول والثاني الإعدادي تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة خمسة أيام.

مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الثالث (شهادة إعدادية) تبدأ من السبت الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة خمسة أيام.

وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية وفق التالي:

الصف الأول الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 24 يناير 2024 لمدة عشرة أيام.

الصف الثاني الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الإثنين 22 يناير 2024 لمدة ثمانية أيام.

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