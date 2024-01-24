البنتاجون: دمرنا وألحقنا أضرارًا بـ 25 منصة إطلاق في اليمن

أعلن المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، أن قواتهما قصفت وألحقت أضرارا بأكثر من 25 منصة إطلاق وبأكثر من 20 صاروخا في اليمن منذ 11 يناير.

وقال رايدر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، "إنه منذ 11 يناير، وفقا لتقديراتنا، فقد دمرنا أو ألحقنا أضرارا بأكثر من 25 منصة إطلاق صواريخ وأكثر من 20 صاروخا".

ووفقا له فقد تم تنفيذ ضربات ذات "نتائج جيدة" ضد قواعد الطائرات المسيّرة والرادارات الساحلية ووسائل الاستطلاع الجوي.

وف وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في بيان مشترك، أن قواتهما قصفت ثمانية أهداف للحوثيين في اليمن، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا.

وجاء في البيان: "نفذت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية، بناء على أوامر من حكومتيهما وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، ضربات إضافية متناسبة وضرورية ضد ثمانية أهداف للحوثيين في اليمن".

وبحسب البيان فإن "الضربات كانت تهدف إلى الحد من قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن المسافرة على طرق التجارة الدولية".

وأضاف البيان: "ضربة اليوم استهدفت منشأة تخزين تحت الأرض تابعة للحوثيين ومواقع مرتبطة بقدرات المراقبة الصاروخية والجوية".

ويوم الاثنين، أعلنت جماعة الحوثيون، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة الشحن العسكرية الأمريكية "أوشن جاز OCEAN JAZZ" بخليج عدن وذلك "بصواريخ بحرية مناسبة"، فيما نفى الجيش الأمريكي في بيان صدر عن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية عملية الاستهداف هذه

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية، ردا على الهجمات المستمرة للجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشارت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 16 فبراير المقبل، معتبرة أن "التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم".