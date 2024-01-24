أمم أفريقيا 2023.. أمين عمر يدير مباراة تنزانيا والكونغو

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي اختيار المصري أمين عمر لإدارة مباراة تنزانيا والكونغو في الجولة الثالثة ببطولة الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.

ويتولى محمود عاشور مسؤولًا عن تقنية الفيديو (VAR) في هذه المواجهة، فيما سيكون الليبي مساعد عطية والتونسي خليل حساني حكمين مساعدين. يشارك محمود البنا كحكم رابع، ومحمد عادل حكمًا مساعدا للفار.

يأتي هذا التعيين في إطار ثقة مسؤولي الكاف في التحكيم المصري، حيث اختار طاقم حكام مصري بقيادة أمين عمر لإدارة مباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

يشهد الحكام المصريون مشاركتهم الفعّالة في التحكيم ببطولة الأمم الإفريقية، حيث تولى محمد عادل تحكيم مباراة جنوب أفريقيا ومالي بنجاح، بينما قاد محمد معروف مباراة موريتانيا وأنجولا بتميز، برفقة محمود أبو الرجال والبنا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بالأداء القوي للتحكيم المصري في هذه البطولة، حيث يُشير هذا الاختيار إلى الثقة التي يحظى بها الحكام المصريون في الساحة القارية الإفريقية.