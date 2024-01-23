الشعب الجمهوري: محطة الضبعة النووية تحقق تنمية اقتصادية وتكنولوجية وتدفع عجلة التنمية

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن البدء بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحافظة مطروح للطاقة النووية، يؤكد عزم الدولة المصرية في إنجاز خطوات هامة وسريعة نحو إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، والتي تشتمل على أربعة مفاعلات نووية وبتكلفة إجمالية 28.5 مليار دولار، موضحا أن الخطة الزمنية تشير إلى أن المفاعل النووي الأول سيتم بدء تشغيله عام 2028 .

أوضح “أبو هميلة” أنه بعد الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة ستدخل جميع الوحدات بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء لمرحلة الإنشاءات الكبرى، مضيفا أن المفاعل النووي الواحد بالمحطة تبلغ قدرته 1200 ميجاوات، لتبلغ القدرة الإجمالية للأربعة مفاعلات 4800 ميجاوات، ويتميز المفاعل النووي بأنه مصمم ضد الحوادث الضخمة فهو يتحمل سقوط طائرة، إضافة لحماية من التسرب الإشعاعي.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب: «إن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء تمثل إنجاز اقتصادي وتكنولوجي كبير لمصر وذلك لقدرتها على توفير طاقة عالية لتلبية احتياجات الطلب المتزايد عليها، إضافة لنظافة هذه الطاقة وخلوها من انبعاثات الكربون للحفاظ على البيئة، ما يسهم في توفير والحفاظ على النفط والغاز، كما أنها ستوفر الاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة سواء في مرحلة البناء التي تستغرق سنوات أو أعمال التشغيل والصيانة للوحدة النووية على مدار عمرها الذي يقدر بـ 60 عاما، أو الصناعات المكملة والمساعدة، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر».

ونوه اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أن مصر وروسيا بينهما علاقات اقتصادية قوية وشراكة كبيرة وقد زادت هذه الشراكة خلال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم، موضحا أن مصر تعد الشريك الأول لروسيا بقارة أفريقيا بنسبة 83% من حجم التجارة بين روسيا والقارة السمراء، كما تحصل على 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية، موضحا أن قيمة التجارة بين مصر وروسيا قد بلغت نحو 4.7 مليار دولار عام 2022، ويعمل بمصر نحو 467 شركة روسية في مجالات وقطاعات اقتصادية مختلفة بمصر، إضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والتي ستوفر 35 ألف فرصة عمل وستضخ استثمارات بمليارات الدولارات، كما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر خلال العام المالي 21/22 نحو 34.5 مليون دولار، كما سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا خلال نفس العام 16.4 مليون دولار.