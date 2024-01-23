وزير الخارجية الإيطالي يؤكد دعم بلاده لحل الدولتين

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، على دعم بلاده لحل "الشعبين والدولتين"، أي الحل الذي يشمل فلسطين وإسرائيل.

وأشار تاياني إلى أنه استمع إلى كلمات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج حول هذا الأمر، معتبرًا أنها كانت "أكثر انفتاحًا" مقارنة بكلمات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفيما يتعلق بتصريحات نتنياهو المعارضة لإقامة دولة فلسطينية، أوضح تاياني أنه في حالة النزاع يكون من الصعب على الأطراف المتحاربة اتخاذ خيارات تظهر كخطوة للرضوخ، لكنه شدد على أنه يجب عدم التخلي عن حل الدولتين.

ولفت تاياني إلى دعم الولايات المتحدة ومجموعة السبع وأوروبا لحل الدولتين، معربًا عن أمله في تحقيق هذا الهدف من خلال جهود دبلوماسية "قوية" تشارك فيها الولايات المتحدة والدول العربية.