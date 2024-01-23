خلال 24 ساعة.. تنفيذ 83426 حكما قضائيا متنوعًا

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (358) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (404) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (129,165 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (40,225 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,553 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11,575 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,320 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 2,012 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,420 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 698 جرام).

(1,864,344) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (171 قطعة سلاح نارى بحوزة 157 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(7) بنادق آلية .

(19) بندقية خرطوش.

(6) طبنجات .

(139) فرد محلى .

(134) طلقة مختلفة الأعيرة .

(10) خزينة متنوعة.

(247) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83426) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(328) حكم جناية.

(26426) حكم حبس جزئى.

(4432) حكم حبس مستأنف.

(41303) حكم غرامة.

(10937) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (3) تشكيلات عصابية ضمت (9) متهمين تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (38) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (16) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (245) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (23185) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.