محافظ الفيوم يبحث مع مجلس النقابة الفرعية للأطباء عددًا من الملفات الصحية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مجلس النقابة الفرعية للأطباء، برئاسة الدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ.

وتم خلال اللقاء، تبادل الرؤى ووجهات النظر في عدد من القضايا المتعلقة برفع كفاءة منظومة الصحة بالمحافظة، والمشكلات التي تمثل ضغطاً على المستشفيات والفريق الطبي في آداء مهام العمل على الوجه الأمثل.

كما طرح مجلس النقابة، مطلب إنشاء نادي للأطباء بمدينة الفيوم الجديدة، ووجه المحافظ، بعقد اجتماع الأسبوع القادم، مع مجلس النقابة، ورئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، للتنسيق بهذا الشأن.

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