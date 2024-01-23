تعرف على أهم النقاط التي تحدث عنها السيسي وبوتين خلال بدء الصبة الخرسانية الرابعة بالضبعة

شهد موقع المحطة النووية بالضبعة اليوم الثلاثاء قيام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمشاركة "روساتوم" الحكومية بالبدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة والتي تنتقل بها الدولة المصرية إلى مرحلة الإنشاءات والتركيبات الكٌبرى لكافة وحدات محطة الضبعة النووية المكونة من أربع وحدات للطاقة - أكبر مشروع نووي في القارة الأفريقية.

جاء ذلك عقب إعلان الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية تمام الجاهزية والاستعداد لبدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة هذا وقد تمت الفعالية من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

1- أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص اعتزازه وتقديره لرئيس روسيا الاتحادية على مشاركته الكريمة بالفعالية.

2- أشاد بالعلاقات العميقة بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية والتي تمتد لتاريخ طويل من الإنجازات والإسهامات .

3- أشاد بجهود فرق العمل والعاملين بكل من شركة "أتوم ستروى إكسبورت" المقاول العام الروسي للمشروع وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التي تشرف على تنفيذ المشروع وذلك لما يبذلونه من جهد وتفاني وتحقيق معدلات غير مسبوقة في التنفيذ في إطار التعاون المشترك المثمر والبناء .

الرئيس الروسي

1-أعرب الرئيس فلاديمير بوتن رئيس دولة روسيا الاتحادية عن خالص امتنانه لرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

2- مؤكدًا اهتمامه الكبير بمشروع محطة الضبعة النووية وعلى مواصلة تقديم الدعم اللازم لإنجاز ذلك المشروع الذي سيسهم في تعزيز أمن الطاقة لجمهورية مصر العربية.

3-سيزود المصريين بالكهرباء الرخيصة والصديقة للبيئة، فضلًا عن تعزيز الإمكانات العلمية والإنتاجية للبلاد وخلق فرص عمل إضافية.

4-الاقتصاد المصرى حصل على صناعة جديدة وهى الطاقة النووية

وزير الكهرباء

1- في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسارع مصرنا الحبيبة الزمن نحو تحقيق آفاق وتطلعات جديدة .2- هذه الإنجازات تحققت في وقت قياسي غير مسبوق .

3- تقدم المشروع بخطى ثابتة وتعاون مثمر مع شركاءنا من الجانب الروسي.

4-ما يشهده اليوم موقع المحطة النووية بالضبعة لم يكن أبدا وليد الصدفة بل جاء نتيجة الرعاية والدعم الذي توليه القيادة السياسية للبلدين للمشروع.

5-نتيجه العمل الجاد والشاق لفرق العمل من كلا الجانبين المصري والروسي الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل تحقيق كافة معالم المشروع الرئيسية وفق توقيتاتها الزمنية المتفق عليها على الرغم من كافة الظروف العالمية المحيطة.

"مدير عام روسأتوم الحكومية الروسية"

1-تمثل أعمال "الصبة الخرسانية الأولى" للوحدة النووية الرابعة انطلاقة أكبر مشروع تعاون ثنائي بين البلدين منذ مشروع إنشاء السد العالي بأسوان.

2- مشروع إنشاء أول محطة مصرية للطاقة النووية أحد أكبر مشروعين لإنشاء المحطات النووية في العالم.

3- أصبحت الوحدات النووية الأربعة بمحطة الضبعة قيد الإنشاء في الوقت الراهن".

" رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية"

1-تمام الجاهزية والاستعداد لبدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة.

2-إعطاء الرئيس السيسي إشارة البدء للأعمال والتي تمت بنجاح وانتقل مشروع المحطة النووية بالضبعة بوحداته الأربعة الى مرحلة الإنشاءات والتركيبات الكبرى.

3- المحطة النووية في مصر تعد الأولي من نوعها وسوف يتم تشييدها بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح علي ساحل البحر الأبيض المتوسط وتبعد عن شمال غرب القاهرة بثلاثمائة كيلو متر.

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