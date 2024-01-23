تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة حول امتحان الهندسة

تباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، حول مستوى امتحان مادة الهندسة الذي أدوه اليوم الثلاثاء.

وأكد الطالب هشام حسني لـ"البوابة نيوز" أن الامتحان جاء جيد المستوى، مشيرا إلى أن أسئلة الامتحان جاءت من المنهج الدراسي، واصفا الامتحان بأنه في مستوى الطالب المتوسط.

وأشارت الطالبة ظلال محسن، إلى أن امتحان الهندسة جاء جيد المستوى باستثناء بعض "التركات" في الامتحان ، والتي تحتاج إلى تركيز شديد للتمكن من الإجابة.

وعلى الجانب الآخر ، أكد عدد من أولياء الأمور أن الامتحان جاء صعب المستوى ، من بينهم دعاء حسين التي قالت "الامتحان صعب جدا.. حسبي الله ونعم الوكيل"